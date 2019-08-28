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Барселона рассчитывает представить Неймара уже завтра, – СМИ

14:49 74 Читати українською
Барселона рассчитывает представить Неймара уже завтра, – СМИ
Неймар / Фото REUTERS

Трансферная сага имени Неймара продолжается. Барселона еще не достигла договоренности с ПСЖ, но уже планирует презентацию бразильца.

Каталонцы убеждены, что переговоры о возвращении Неймара на Камп Ноу завершатся успешно и они успеют до закрытия трансферного окна оформить трансфер.

Неймар в Барселону: каталонцы и ПСЖ совершили серьезный шаг к трансферу

Мало того, Барселона не ждет трансферного дедлайна и уже готовит презентацию бразильца. Как утверждает El Chiringuito TV она может состояться уже в четверг, 29 августа.

К слову, после вчерашних переговоров с ПСЖ, которые прошли в Париже, спортивный директор Барселоны Хавьер Бордас рассказал о том, что каталонский клуб стал ближе к приобретению Неймара.

Барселоне придется инвестировать в трансфер Неймара 500 млн евро – финансовые факторы, которые препятствуют трансферу

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Неймар в Барселону: каталонцы и ПСЖ совершили серьезный шаг к трансферу
11:47
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