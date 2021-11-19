В шорт-листе Барселоны оказался капитан Валенсии Хосе Гайя, сообщает журналист Жерар Ромеро в Twitter.

Барселона выбрала трех звездных претендентов на усиление защиты

Действующий контракт испанца с "летучими мышами" рассчитан до лета 2023-го, а transfermarkt оценивает его в 35 млн евро. Кроме варианта из Хосе, каталонцы еще присматриваются к защитникам Челси Сесару Аспиликуэте и Андреа Кристенсене, чьи соглашения завершаются летом.

По данным СМИ, затруднительное финансовое положение пока не позволяет Барселоне совершать громкие трансферы.

Барса представила Хави: безумное пение с Лапортой, замечания ветеранам, месседж Дембеле и Месси