Барселона рассчитывает подписать защитника Валенсии
11:33 - Читати українською
Наставник Барсы Хави Эрнандес нуждается в усилении линии обороны.
В шорт-листе Барселоны оказался капитан Валенсии Хосе Гайя, сообщает журналист Жерар Ромеро в Twitter.
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Действующий контракт испанца с "летучими мышами" рассчитан до лета 2023-го, а transfermarkt оценивает его в 35 млн евро. Кроме варианта из Хосе, каталонцы еще присматриваются к защитникам Челси Сесару Аспиликуэте и Андреа Кристенсене, чьи соглашения завершаются летом.
По данным СМИ, затруднительное финансовое положение пока не позволяет Барселоне совершать громкие трансферы.
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