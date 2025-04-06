Сенсационное поражение Реала от Валенсии открыла шикарную возможность для Барселоны. Каталонцы получили возможность оторваться от "сливочных" аж на шесть очков – для этого надо было переиграть Бетис дома на Монжуике. Андалусийцы выиграли в последних шести турах подряд, но за последние восемь матчей против "блаугранас" они проиграли семь раз при отсутствии побед.

Впрочем, на отчетную встречу подопечные Мануэля Пеллегрини настроились как следует. Уже на 1-й минуте Кучо Эрнандес вырывался один на один со Щенсны, обыграв его и пробив мимо пустого угла, хотя там все равно заметили офсайд. На 14-й же минуте Руйбаль классно стрелял с дистанции, немного не попав в дальнюю девятку.

Бетис играл смело, прессингуя и интересно комбинируя, однако класс каталонцев рано сказался. На 6-й минуте забивать должен был Педри, который открылся на правом краю штрафной и вколотил в ближний верхний (Адриан парировал), а на 7-й из этой же зоны Гави прошил голкипера – 1:0!

В голевой атаке участие приняли еще и Ямаль (начал комбинацию) и Торрес (выполнил ассист). Гави взятие ворот не праздновал, ведь он является воспитанником академии Бетиса.

Гости не стушевались, огрызнувшись вышеупомянутым ударом Руйбаля, а на 16-й минуте "вердибланкос" вообще отыгрались. Получилось очень просто – Ло Челсьо подал с углового, Натан перепрыгнул Араухо и пробил по центру, а Щенсны не смог поймать мяч. 1:1!

В середине первого тайма Барселона таки установила контроль над игрой, отогнав Бетис в средний и низкий блоки. Было проведено немало хороших атак, однако в завершение постоянно чего-то не хватало – или паса, или своевременного рывка, или удара. До перерыва у "блаугранас" вспоминается всего два действительно голевых эпизода.

Так, на 29-й минуте Гави запустил проникающую передачу в штрафную, а Бальде выполнил прострел вдоль линии вратарской. Торрес замыкал метров с четырех, направляя сферу в дальний угол – впрочем, мяч прошел мимо каркаса. На 38-й же минуте каталонцы провели атаку с тремя ударами по периметру, два из которых парировал Адриан, а один накрыли.

Бетис перед перерывом огрызнулся потенциальным выходом Ло Чельсо один на один. Щенсны своевременно вышел за пределы штрафной и опередил Джованни, поэтому команды отправились отдыхать при ничейном счете. Казалось, что во втором тайме Барса таки дожмет Бетис.

Реальность оказалась неоднозначной. С одной стороны, количество ударов не выросло, а Бетис до 70-х минут неплохо отбивался. И это при том, что Ханси Флику пришлось выпускать Рафинью С другой, главным героем второго тайма стал голкипер Адриан. Без него гости потерпели бы разгром.

Первое спасение случилось уже через две минуты после перерыва, когда Педри разрезным пасом вывел Кунде один на один. Жюль качнул защитника на углу вратарской и мощно пробил в ближний угол – впрочем, Адриан успел выбросить ногу, парировать и накрыть подобрать отскок!

На 62-й минуте Гави опасно пробивал с лета после неудачного штрафного Рафиньи. Удар рикошетом от Бартры пролетел в сантиметрах от левой стойки! На 69-й же Рафинья вошел на правый край штрафной после розыгрыша углового и выстрелил в дальний угол – немного неточно!

На 80-й Рафинья попытался обхитрить Адриана, вгатив низом со стандарта во вратарский угол, но голкипер не спал. На 82-й только блок от Бартры и офсайд спасли "вердибланкос", когда Фермин Лопес стрелял из пределов вратарской. Бетис же на 88-й неожиданно огрызнулся лонгшотом Натана метров с 35-ти в левую девятку – Щенсны парировал!

Уже в компенсированное время Барса могла вырвать победу в результате прострела Рафиньи вдоль линии вратарской. Сразу двое каталонцев летели на замыкание – и не успели! В конце концов, финальный свисток зафиксировал сенсационную ничью. Подопечные Ханси Флика не смогли сделать отрыв от Реала критическим.