Барселона раскрыла диагноз лидера команды – известно, сыграет ли он в Лиге чемпионов
Барселона сможет рассчитывать на важного хавбека во время матча против Ньюкасла.
В матч против Польши (1:1) в отборе к ЧМ-2026 Френки де Йонг получил травму и покинул расположение национальной команды.
Пресс-служба Барселоны сообщила, что у нидерландского хавбека диагностировали легкое повреждение внешней запиральной мышцы правой ноги. Впрочем, "кулес" не разгласили о сроках восстановления.
По информации Mundo Deportivo, Ганси Флик, наставник "блаугранас", не будет рисковать, и против Валенсии де Йонг не сыграет. Голландец должен восстановиться к матчу против Ньюкасла в Лиге чемпионов, который запланирован на 18 сентября.
К слову, Барселона будет принимать Валенсию в воскресенье, 14 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
