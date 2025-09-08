Барселона сможет рассчитывать на важного хавбека во время матча против Ньюкасла.

В матч против Польши (1:1) в отборе к ЧМ-2026 Френки де Йонг получил травму и покинул расположение национальной команды.

Пресс-служба Барселоны сообщила, что у нидерландского хавбека диагностировали легкое повреждение внешней запиральной мышцы правой ноги. Впрочем, "кулес" не разгласили о сроках восстановления.

По информации Mundo Deportivo, Ганси Флик, наставник "блаугранас", не будет рисковать, и против Валенсии де Йонг не сыграет. Голландец должен восстановиться к матчу против Ньюкасла в Лиге чемпионов, который запланирован на 18 сентября.

К слову, Барселона будет принимать Валенсию в воскресенье, 14 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

