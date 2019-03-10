Барселона – Райо Вальекано – 3:1 – видео голов и обзор матча

Барселона победила Райо Вальекано в 27 туре Примеры (3:1). Смотрите видео голов и обзор матча Барселона – Райо Вальекано.

Барселона пропустила первой. На 24 минуте отличился Рауль Де Томас, но еще в первом тайме Пике восстановил паритет, а после перерыва Месси и Суарес установили итоговый счет в матче – 3:1.

Барселона одержала волевую победу над Райо Вальекано

Благодаря этой победе Барселона набрала 63 очка и осталась на вершине турнирной таблицы, Райо Вальекано с 23 пунктами находится в зоне вылета.