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Барселона – Райо Вальекано – 3:1 – видео голов и обзор матча

00:30 24 Читати українською
Барселона – Райо Вальекано – 3:1 – видео голов и обзор матча
Барселона – Райо Вальекано – 3:1 – видео голов и обзор матча

Барселона победила Райо Вальекано в 27 туре Примеры (3:1). Смотрите видео голов и обзор матча Барселона – Райо Вальекано.

39’ Жерар Пике
50’ Лионель Месси
82’ Луис Суарес
 
Рауль Де Томас 24’

Барселона пропустила первой. На 24 минуте отличился Рауль Де Томас, но еще в первом тайме Пике восстановил паритет, а после перерыва Месси и Суарес установили итоговый счет в матче – 3:1.

Барселона одержала волевую победу над Райо Вальекано

Благодаря этой победе Барселона набрала 63 очка и осталась на вершине турнирной таблицы, Райо Вальекано с 23 пунктами находится в зоне вылета.

Теги
Барселона Барселона Испания Барселона - Райо Вальекано Видеоновости Райо Вальекано Райо Вальекано
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