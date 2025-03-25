Как сообщает издание Sport.es, после многочисленных обновлений соглашений с ключевыми игроками, такими как Кубарси, Араухо, Гави и Педри, клуб намерен продлить контракт с де Йонгом. Голландец получает 19 миллионов евро в год в Барселоне и имеет соглашение до следующего сезона. Однако клуб вынужден подстроить его контракт под сложную финансовую ситуацию, уменьшая основную часть заработной платы и увеличивая бонусы, которые зависят от его результатов на поле.

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Кроме того, новый контракт предусматривает отмену выплат, которые были согласованы во время президентства Бартомеу в период пандемии. Важным моментом является также возможность включения в новое соглашение клаусулы на отступные на уровне 80 миллионов евро, что выглядит вполне реальной цифрой, если де Йонг продолжит свою стабильную игру.

Напомним, в текущем сезоне де Йонг провел 29 матчей во всех турнирах и отметился 2 голами.

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