Вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген может пройти хирургическое вмешательство из-за проблем со спиной. Как сообщает журналист Герардо Ромеро, немец рассматривает вариант операции, которая может надолго отправить его в лазарет.

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Если Барселона решит не регистрировать травмированного игрока, это позволит освободить часть зарплатного фонда и официально внести в заявку Жоана Гарсию, а также провести еще несколько трансферов. В нынешних финансовых условиях любое ослабление давления на "потолок" зарплат является критически важным для каталонцев.

Напомним, в сентябре 2024 года тер Штеген уже перенес серьезную операцию – тогда он лечил разрыв надколенного сухожилия и пропустил восемь месяцев. Новые осложнения ставят под сомнение его стабильное участие в сезоне.

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