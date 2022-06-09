Контракт Ди Марии с парижанами истек, поэтому он сам может выбирать место для продолжения карьеры. Даже в 34 года Анхель не испытывает недостатка в предложениях.

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Раньше фаворитом в борьбе за аргентинца считался Ювентус, но в переговоры вмешалась Барселона. Ди Марии больше нравится вариант с переездом в Каталонию из-за истории клуба. Однако сейчас у "сине-гранатовых" дела обстоят не лучшим образом.

Сложное финансовое положение заставляет Барселону ставить Ди Марии очень жесткие требования по условиям сотрудничества, утверждает Deportes Cuatro. По информации источника, футболисту придется пойти на шокирующее понижение зарплаты. Аргентинцу готовы предложить всего 2 млн евро в сезон. К примеру, в ПСЖ он зарабатывал 13 миллионов человек.

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