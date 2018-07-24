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Барселона пытается отбить у Ромы Малкома

09:29 52 Читати українською
Барселона пытается отбить у Ромы Малкома
Малком / Marca

Каталонский клуб решительно настроен сорвать переход бразильского вингера Малкома в Рим.

Вчера, 23 июля, итальянская Рома согласовала трансфер вингера Бордо Малкома за 32 миллиона евро плюс бонусы. Бразилец должен был вылететь в Рим, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с "волками".

Впрочем, поздно вечером сорвать соглашение попыталась Барселона, которая надеялась повлиять на 21-летнего игрока через его агентов. И ей это удалось – Малком пока не полетел в столицу Италии, сообщает Marca.

Барселона резко переключилась на Малкома из-за постоянных отказов Челси по Виллиану. Каталонцы внезапно поняли, что потенциал вингера Бордо вполне соответствует цене, которую требует клуб.

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Испания Главное Франция Трансферы Барселоны Трансферы Чемпионата Италии Малком Малком Рома Рома Барселона Барселона Бордо Бордо Италия
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