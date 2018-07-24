Барселона пытается отбить у Ромы Малкома

Лига Европы — 08:00 117
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Брага: все, що потрібно знати про суперника Зорі у Лізі Європи
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Лунин на презентации Реала повторил судьбу 45-миллионного новичка, и это не плохоИспания — 23 июль 972
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Динамо отдало Коваля в аренду в Аль-ФатехУкраина — 23 июль 487
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Евро-2018 U-19: Украина победила Турцию – полуфинал и путевку на Чемпионат мира приносит связка ДинамоСборная Украины — 23 июль 3145
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Славія: історичний суперник Шахтаря, який протистоятиме Динамо – все, що потрібно знати про чехівЛига чемпионов — 23 июль 585
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