"Барселона связалась с моим агентом, чтобы узнать о возможности подписать меня. Они знали, что футбол в Китае остановится до марта. Все может быть, но у Барсы сейчас есть проблема с регистрацией новых игроков, и им еще нужно договориться с моим клубом.

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Они бы хотели, чтобы я сыграл за них до конца сезона. Барселона договаривается, но есть проблемы с новыми контрактами – похоже, Дани Алвес сталкивался с этим. Знаю, что мне, может быть, придется отказаться от многих выгод. Вероятно, в аренде мне будут платить гораздо меньше. Я слышал, что Алвесу платят минимальную зарплату. Может быть, я мог бы помочь Барсе в течение шести месяцев.

Идут переговоры, они должны разобраться с моим клубом и принять решение. Конечно, можно отказаться от чего-либо, чтобы присоединиться к такому клубу, как Барселона. Но нам нужно подождать, пока все устроится, и я смогу решать", – цитирует Оскара Goal.

Напомним, полузащитник выступает в Китае уже пять лет, туда он перебрался из Челси. 30-летний бразилец может похвастаться одной из самых больших зарплат среди действующих футболистов – 540 тысяч фунтов в неделю.

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