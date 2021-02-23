Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро будет иметь достаточно вариантов для продолжения карьеры.

Барселона, ПСЖ, Ювентус и Интер не прочь подписать аргентинца летом, сообщает Mirror.

Манчестер Сити уже нашел два варианта замены Агуэро

Контракт аргентинца завершается 30 июня, но Манчестер Сити не спешит предлагать новый. Руководство "горожан" настораживают постоянные травмы Агуэро, из-за которых он провел лишь 9 матчей в текущем сезоне. Впрочем, топ-клубы из других чемпионатов готовы "подхватить" 32-летнего форварда, если он станет свободным агентом.

Добавим, что Агуэро присоединился к Манчестер Сити летом 2011 года. Английский гранд заплатил за звезду Атлетико 40 млн евро.

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