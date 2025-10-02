Обескровленный травмами ПСЖ неожиданно обыграл Барселону на ее же поле, причем одним из главных героев игры стал резервист Маюлю, который подменял Усмана Дембеле. Именно он забил за парижан первый гол в этой встрече, который стал ответом на гол Феррана Торреса.

Обескровленный ПСЖ одержал волевую победу над Барселоной – Забарный снова выделялся, дважды спас от гола

Длительное время в игре сохранялся паритет, но на последних минутах Гонсалу Рамуш все же принес гостевой команде победу. Однако помимо португальца игроки ПСЖ должны также поблагодарить украинца Илью Забарного, который совершил суперсейв, когда вратарь парижан Шевалье уже был обыгран.

Дубль Холанда не спас Манчестер Сити, Олимпиакос без Яремчука проиграл Арсеналу, Наполи дожал Спортинг