Обескровленный ПСЖ одержал волевую победу над Барселоной – Забарный снова выделялся, дважды спасая от гола
В рамках 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА 2025/26 ПСЖ победил Барселону (2:1). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Гранды без звезд
ПСЖ приехал на Камп Ноу с титаническими кадровыми потерями. Дембеле и Дуэ до сих пор остаются недоступными, а к ним в лазарете присоединились Маркиньос, Кварацхелия и Жоау Невеш. Французские СМИ ожидаемо предупреждали, что под угрозой остается даже участие Витиньи и Фабиана Руиса, однако они таки попали в старт. Как и Забарный.
Забарный героическим подкатом помешал забить звезде Барселоны – видео спасения украинца в матче ЛЧ
Барселоне же не могли помочь три лидера. Из-за травм неожиданно вылетели Рафинья, Фермин Лопес и голкипер Жоан Гарсия, ну а к вечному пребыванию Гави на больничном уже привыкли. Впрочем, не обошлось без хороших новостей – в стартовый состав вернулся Ямаль.
Два разных первых тайма с двумя разными Забарными
Отсутствие четырех ведущих звезд ПСЖ и проблемы с кондициями других лидеров сказались в стартовой 30-минутке. Барселона интенсивно прессинговала и плела комбинации, в которых особенно выделялся Ямаль. Очень заметными фигурами также стали Ферран Торрес (давил на защитников и часто открывался за спины) и Рашфорд (регулярно обыгрывал 1-в-1).
Парижане ничем интересным в первые полчаса не ответили, а вот у собственных ворот настрадались достаточно. Гости должны были пропускать уже на 14-й минуте, когда Ямаль запустил шикарную передачу в глубину на Торреса. Ферран вышел один на один и пробил в пустые – впрочем, перед самой лентой ворот мяч успел выбить Забарный!
Еще через пять минут Барса вышла вперед. Ямаль под давлением троих обрезался в центре поля, выкатив пас Ямалю, а Ламин сразу же сбросил мяч Педри. Тот сразу же перевел на левый угол штрафной в ноги Рашфорду – Маркус выполнил прострел в касание, а Ферран замкнул без сопротивления. Нападающий избежал офсайда, ведь линию потянул Хакими. Вопросов к Забарному нет.
На 28-й же минуте каталонцы могли забить после ошибки Шевалье на угловом. Голкипер пролетел мимо мяча, а в дальнейшей суматохе по воротам пробил Рашфорд. Забарный успел накрыть Маркуса!
А затем ПСЖ проснулся. Так, на 30-й минуте Хакими открылся на левом углу штрафной площади и крутил под дальнюю штангу. Щенсны парировал. Барса намека не поняла, убавив в активности и поплатившись уже на 38-й минуте.
Мендеш перехватил мяч и протащил на чужую треть, после чего отдал пас мимо Кубарси на Маюлу. Центрбек "блаугранас" не смог достать передачу в подкате, а Маюлу спокойно пробил метров с 18-ти в правый угол. 1:1 На 42-й же минуте Барколя мог вывести ПСЖ вперед, обыграв Мартина в штрафной и вгатив с линии вратарской – вот только сфера пролетела над воротами.
Команды отправились отдыхать при ничейном счете. Украинские СМИ были в восторге от героического спасения Забарного, однако у Ильи были и другие классные моменты. В частности, именно он провел первый удар по воротам Барселоны, замкнув навес с углового – мяч прошел над перекладиной.
Кроме того, наш земляк имел несколько хороших передач под прессингом и почти не ошибался в позиционном плане. В одном эпизоде 1-в-1 Забарному удалось отобрать мяч у Рашфорда, да еще и атаку начать. Вот только это была одна сторона украинца – а был еще и другой Забарный. Тот, которого Рэшфорд дважды обыграл 1-в-1. От которого Маркус убегал на скорости. Тот, который грубо обрезался в начале матча в своей трети поля, хотя давления не было.
Эпизод на 28-й минуте вообще проверяли на пенальти, ведь Илья сыграл довольно опасно, высоко поднимая ногу в попытке накрыть Рашфорда. Да и в моменте с голом Торреса показалось, что наш легионер отпустил Феррана и совсем не успевал за ним.
Нельзя сказать, что эти ошибки были незаметными, но и эпизодическими их не назвать. Впрочем, на фоне того же Нуну Мендеша или Хакими украинец сыграл гораздо спокойнее. Забарный мог ошибаться, но точно не выглядел уязвимостью ПСЖ.
Ровный второй тайм с мощным Забарным
После перерыва игра скорее напоминала размен периодами активности, которые довершал топ-эпизод. Явного преимущества друг над другом команды не имели. Исключением стал отрезок в конце встречи, когда ПСЖ явно стал прижимать – вот только конкретики подопечным Луиса Энрике не хватало.
Второй тайм стал логическим продолжением первого. Уже на 53-й минуте Барколя мог выводить гостей вперед. Брэдли стянул трех защитников на правом углу штрафной и умудрился пробить из-под них в дальний угол – Щенсны выручил "блаугранас".
Впрочем, хватка французов довольно быстро ослабла. Следующие минуты прошли в контратаках. Барселона могла найти в них победу. На 64-й минуте Ямаль запустил пас на ход Торресу правым флангом, а тот отклеился от Пачо и выполнил прострел. Рашфорд уже был готов замыкать, однако Забарный не дал ему добраться до мяча – Илья выбил сферу в подкате! Свежий Ольмо тут же сыграл на добивании, но удар накрыл Пачо!
На 66-й же минуте Рашфорд запустил подачу с левого фланга, а мяч неожиданно полетел под перекладину ворот ПСЖ. К счастью для гостей, Шевалье не спал, выбив сферу кулаками. Париж огрызнулся моментом, очень похожим на свой первый гол – мимо мяча теперь пролетел Эрик Гарсия, но Кубарси подстраховал.
А в целом на 70-х минутах никто не имел преимущества. Не в последнюю очередь – из-за мощного выступления Забарного. Теперь Илья начисто перекусил Рашфорда даже в игре 1-в-1. Большинство единоборств завершились победами, а чуть позже Илья еще и подачу с углового замкнул (неточно). Если в первом тайме мы видели двух разных Забарных, то во втором был один топовый Илья.
На 70-х минутах стал заметным ограниченный резерв "блаугранас" – Ханси Флик выпустил Левандовски, но тремя другими свежими футболистами стали Касадо, Берналь и Бильде. Луис Энрике же Люку Эрнандеса, Ли Кан Ина и Рамуша. Именно благодаря этим перестановкам ПСЖ сумел забрать эндшпиль поединка.
На 83-й минуте Ли Кан Ин открылся на правом краю штрафной, качнул защитника и пробил под дальнюю штангу. Щенсны парировал! На 86-й кореец подал с углового на Мендеша, однако Нуну не хватило точности при замыкании.
На 90-й же ПСЖ таки забил гол – это Рамуш замкнул прострел Хакими, воспользовавшись заминкой Кристенсена при создании офсайда. 1:2 Финальный свисток зафиксировал волевую победу подопечных Луиса Энрике!
