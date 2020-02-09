Барселона провела тренировку вслепую – Сетьен удивляет своим необычным подходом

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен провел тренировку "блаугранас" в довольно необычном формате.

Игроки Барселоны провели последнюю тренировку с повязками на глазах, сообщает твиттер Barcauniversal.

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На видео Антуан Гризманн, Артуро Видаль, Самуэль Умтити занимались с тренерами, которые помогали игрокам. Как отмечает Marca, такое упражнение рассчитано на улучшение координации движений и ориентацию в пространстве.

Напомним, что Барселона вылетела из Кубка Испании, минимально уступив Атлетику (0:1). Следующий матч каталонцы проведут сегодня, 9 февраля, против бывшего клуба Кике Сетьена Бетиса, начало в 22:00.

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