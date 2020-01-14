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Барселона провела первую тренировку под руководством Сетьена

14 января 14:39 320 Читати українською
Барселона провела первую тренировку под руководством Сетьена
Кике Сетьен / твиттер ФК Барселона

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен уже приступил к работе во главе каталонского клуба.

Кике Сетьен провел первую тренировку во главе Барселоны, сообщает официальный сайт клуба.

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После утреннего занятия новый наставник отправится на официальную презентацию и пресс-конференцию, которые состоятся в 15:00 по киевскому времени.

Напомним, Барселона уволила Эрнесто Вальверде и назначила на пост наставника Кике Сетьена. После 19-ти туров Примеры действующий чемпион Испании лидирует, опережая Реал лишь по дополнительным показателям. В 1/8 финала Лиги чемпионов на Барселону ожидает встреча с Наполи.

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