Барселона обратилась в УЕФА с просьбой предоставить специальное разрешение на нарушение правила Лиги чемпионов, которое запрещает проводить домашние матчи группового этапа на разных стадионах. Причина – желание клуба уже в ближайшее время вернуться на Камп Ноу, хотя сейчас команда вынуждена играть на Монжуике.

Сначала каталонцы планировали провести матч Ла Лиги против Реал Сосьедада на Камп Ноу с ограниченной вместимостью в 27 тысяч зрителей, однако городской совет Барселоны отказал в разрешении, и игра состоялась на 55-тысячном Монжуике. Поэтому и поединок с ПСЖ состоится на этой же арене, что создает юридическую коллизию.

Статья 25 регламента УЕФА четко определяет: "Начиная с группового этапа, клуб должен проводить все матчи соревнования на одном и том же стадионе. Любое изменение арены между плей-офф и групповым этапом должно быть предварительно согласовано с УЕФА". По данным Marca, Барселона уже подала официальный запрос на исключение из этого правила.

Заместитель мэра Барселоны по вопросам безопасности Альберт Батле заявил: "Мы надеемся, что необходимые корректировки будут сделаны, и с точки зрения безопасности можно будет дать разрешение на частичное открытие Камп Ноу. Я считаю, что мелкие проблемы можно решить".

Реконструкция Камп Ноу стартовала в июне 2023 года и обойдется клубу примерно в 1,3 миллиарда евро. Общая вместимость арены должна вырасти до 105 тысяч мест, что сделает ее крупнейшим стадионом в Европе. Сначала Барселона рассчитывала вернуться на арену в ноябре 2024 года, к 125-летию клуба, однако из-за задержек завершения работ отложено до лета 2027-го.

