Атлетико и Барселона в первом полуфинале Кубка выдали матч года, сыграв вничью со счетом 4:4. Ответный матч на Метрополитано должен был дать ответ, какое же дерби болельщики увидят в финале – Мадриленьо или Эль-Класико? Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как прошла эта встреча.

Барселона нацелилась на обидчика Атлетико в ЛЧ – у каталонцев будет преимущество перед конкурентами

Оба тренера придержали по одному лидеру

Ханси Флик вернул в основу Рафинью и Кубарси, которых почти не видели на поле после международной паузы. Бразилец последние два матча провел в запасе, а каталонец сыграл 10 минут против Жироны. Также место в старте получили Лопес и Торрес – Фермин выполнил два ассиста в предыдущих двух турах, а Ферран забил четыре гола в последних четырех поединках. В частности, нападающий оформил дубль в ворота Атлетико в Ла Лиге.

Зато в запасе остался Левандовски, который на выходных забил 40-й гол в сезонах (ни один футболист из топ-5 лиг пока не дотянулся до этой цифры). Вероятно, тренерский штаб держит в голове четвертьфинал Лиги чемпионов, ведь до встречи с Боруссией остается неделя – а перед этим придется встретиться еще и с Бетисом. Ольмо же вообще пролетел мимо заявки, получив повреждение в дерби с Жироной.

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Эль Чоло своим составом не удивил. Атлетико стартовал в гибридной схеме с тремя центрбеками, бросив в бой практически всех лидеров – Гризманна, Альвареса, Де Пауля, Льоренте и Джулиано Симеоне. Несколько удивлял выход Барриоса в опорной зоне, ведь Галлахер в двух предыдущих матчах против Барсы выглядел сильно (даже выполнял ассист). А вот Облак остался на банке, ведь в Кубке всегда играет Муссо.

"Автобус" Симеоне провалился

Тренерский штаб мадридцев выбрал максимально пассивную модель обороны. Команда просто садилась за линию мяча в блок 5-3-2, без попыток высокого прессинга. Похожая модель использовалась в недавнем матче Ла Лиги, однако тогда "матрасники" действовали компактнее и лучше страховали друг друга – но в полуфинале этого не прослеживалось.

Частично так произошло из-за невероятной скорости перемещений Барселоны. Они могли вылиться в красную карточку уже на 6-й минуте – Аспиликуэта не успел накрыть Рафинью в центре и зарядил ему прямой ногой сзади. Арбитр Мунуэро Монтера откровенно простил Сесара, ограничившись желтой карточкой, хотя там очевидной была прямая красная.

В общем, Атлетико получит пять желтых еще до перерыва, а еще одну получил Диего Симеоне. Впрочем, это лишь половина беды – хозяева столкнулись еще и с отсутствием контригры. И здесь особенно большие вопросы возникают к коучу, ведь мадридцы выходили в атаку исключительно через длинные передачи, хотя за центральным кругом было всего 1-2 партнера без поддержки. Неудивительно, что единственный удар по воротам Щенсны прошел аж на 34-й минуте после углового.

Настоящим же ужасом "матрасников" стал прессинг Барселоны и комбинации на чужой трети. В какой-то момент попытки Атлетико выйти через короткие розыгрыши стали выглядеть если не суицидальными, то как минимум обреченными на потерю после третьего паса. Хозяева так часто теряли мяч, что в какой-то момент Барриос обрезался и бросил играть – опорник апеллировал к возможной игре рукой, пока Барса раскатывала контратаку в гигантском разрыве.

А дальше начинались каталонские кружева, которые откровенно порвали оборону Симеоне. При позиционном наступлении заднюю пятерку Атлетико нагружала тройка нападающих, два центрхава и Кунде. При этом Ямал часто мог загодиться в центр освобождая пространство Жюлю. Особое внимание уделяли давлению на центрбеков Атлетико – им за спину постоянно врывались 2-3 футболиста одновременно.

В начале встречи больше проверяли зону Аспиликуэты, а позже Барса нашла уязвимость на правом фланге. Там и Гризманн недорабатывал, и Де Пауль действовал пассивно, и Ле Норман слабо страховал Хименеса. Подопечные Ханси Флика раскатывали божественные комбинации и нанесли 10 ударов еще в первом тайме – 7 из пределов штрафной.

Ямал, Ферран и Ко переехали Атлетико в первом тайме

"Блаугранас" могли открывать счет уже на 2-й минуте, когда Педри забросил шикарную передачу на ход Ямалю. Ламин вошел на край штрафной и прострелил вдоль ворот, однако от замыкания спас подкат Хименеса.

На 12-й все тот же Ямал открылся в полуфланге, обыграл Рейнилдо и пробил со средней дистанции (неточно), а еще через семь минут Рафинья получил пас на ход от Педри и сбросил мяч Торресу в центр штрафной. Тот прошел Хименеса на дриблинге, однако Ле Норман подстраховал.

На 21-й минуте Кунде получил эффектную заброску от Ямаля и попытался пробить с правого края (удар накрыли), а на 27-й счет был открыт. Ямаль сместился в центр, получил пас и вырезал невероятную разрезную передачу мимо Де Пауля и Ле Нормана – за их спины ворвался Торрес, который вышел один на один и переиграл Муссо. 0:1!

Еще одну красивую комбинацию каталонцы разыграли на 30-й минуте. Ямаль в надцатый раз обыграл Рейнилдо и отдал проникающий пас за спину Ле Норману. Педри принял передачу и пяткой откатил мяч на левый край штрафной площадки. Рафинья не успел замкнуть, но накрыл вынос от Муссо – в итоге Ямаль подхватил отскок и нанес неточный удар.

На 39-й же минуте Ямаль убежал от Гризманна и запустил пас на левый край штрафной, а Рафинья оттуда пробивал в ближний угол. Муссо спас Атлетико.

Атлетико добавил после перерыва, заслужив на камбэк

Диего Симеоне провел тройную замену в раздевалке, сняв с пробега Аспиликуэту, Рейнилдо и своего сына Джулиано. В бой отправились Галан, Лангле и Сёрлот. Чуть позже Молина появился вместо Галана. Атлетико перестроился на 4-3-3 с Льоренте и Молиной в роли фулбеков, Галаном в опорной рядом с Баррисом, а на острие атаки появился высокий и быстрый центрфорвард-столб.

Перестановки и необходимость отыгрываться существенно изменили рисунок игры. Атлетико увеличил владение с 31% до 55%, а к 75-й минуте Барсе позволили провести всего два удара. Один из них мог завершиться голом – Ямал протащил мяч в штрафную и сбросил его Фермину, тот перевел на Рафинью, а бразилец качнул защитника и вбил по воротам. Муссо парировал.

Атлетико на этом отрезке имел только три выстрела, однако опасных эпизодов было значительно больше. Так, размашистая атака на 46-й минуте с кроссом Галана завершилась замыканием Гризманна (мимо дальнего угла), а на 48-й Сёрлот открылся за спинами и прострелил точно в ноги французу – впрочем, Антуан не смог переиграть Щенсны, а лайнсмен заметил офсайд.

На 52-й Сёрлот уже избежал положения вне игры. Норвежец убежал за спину защитниками на левый край штрафной, принял пас от Де Пауля и вколотил в ближнюю девятку. Мяч попал во внешнюю сторону сетки. Ну а еще через три минуты Атлетико выиграл подбор после углового и провел атаку вторым темпом – Галан навесил на голову Лангле, а тот пробил над перекладиной.

В конце концов, на 70-й минуте "матрасники" забили гол. Опять Сёрлот открылся в щели в задней линии и получил пас на ход, вырвавшись на рандеву со Шенсны. Александр пробил низом точно под дальнюю штангу – впрочем, лайнсен и здесь заметил офсайд.

Ханси Флик сыграл на сдерживание и победил

Замены Барселоны во втором тайме были показательными. На 58-й минуте тренерский штаб заменил Кубарси и Фермина Лопеса, выпустив вместо них Араухо и Гарсию – центрбека и опорника/центрбека. Вероятно, Флик сознательно отдал инициативу Атлетико, но немного не рассчитал. После отмененного гола Атлетико он решился освежить атаку, выпустив Левандовски.

Этот ход мог сработать на 79-й минуте, когда Роберт зацепился за подачу с углового и даже пробил, но получилось слишком слабо. Значительно опаснее сыграл Ямаль, который на 83-й минуте сместился в штрафную и пробил низом. К счастью для мадридцев, выстрел накрыл экс-каталонец Лангле.

Контргра у Барселоны действительно появилась, но лейт-мотив второго тайма не изменился. Команда работала на сдерживание, а на последних минутах оборона начала напоминать "автобус". Впрочем, это был эффективный "автобус" – ни одного опасного момента после 70-й минуты "матрасники" не создали.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу "блаугранас". Барса вышла в финал Кубка Испании. На севильском стадионе Ла Картуха мы увидим Эль-Класико.

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