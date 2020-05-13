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Барселона проявляет интерес к защитнику Тоттенхэма, – Mirror

20:48 28 Читати українською
Барселона проявляет интерес к защитнику Тоттенхэма, – Mirror
Хуан Фойт / Reuters

Защитник лондонского Тоттенхэма Хуан Фойт попал в сферу интересов испанской Барселоны.

"Блаугранас" рассматривают вариант с подписанием центрбека лондонцев, сообщает Mirror.

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Фойт не входит в планы наставника "шпор" Жозе Моуринью и предпочитает покинуть Тоттенхэм. В поисках игровой практики 22-летний аргентинец может перебраться в Испанию. Барселона видит в защитнике бюджетную замену Жан-Клеру Тодибо и Самуэлю Умтити, которых готова продать летом.

В нынешнем сезоне Хуан Фойт провел всего 7 матчей во всех турнирах, в которых отметился результативными действиями. Почти три года назад "шпоры" отдали за аргентинского защитника 13 млн евро Эстудиантесу.

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