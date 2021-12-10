Боруссия Дортмунд и 19-летний немец уже согласовали личный контракт, информирует Bild.

Барселона готова продать двух неприкасаемых лидеров после вылета из Лиги чемпионов

Претендентом на Адейеми считалась Барселона, однако вариант с Бундеслигой сейчас кажется форварду более правильным. Соглашение с Боруссией будет рассчитано на 5 лет. Теперь "шмелям" нужно найти компромисс с Зальцбургом – австрийцы требуют 40 млн евро вместо предложенных 35-ти.

Адейеми стал настоящим открытием группового этапа ЛЧ – 3 гола и 2 ассиста в 6 матчах. Интересно, что Зальцбург пробился в плей-офф, а вот Боруссия с Барселоной свалились в Лигу Европы.

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