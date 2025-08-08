Марк-Андре тер Штеген конфликтует с руководством Барселоны из-за отказа подписать медицинское заключение, который бы позволил "кулес" использовать отсутствие голкипера, чтобы зарегистрировать новичков.

Барселона официально лишила тер Штегена капитанской повязки – известно, кто его заменит

Недавно "блаугранас" отобрали у тер Штегена капитанскую повязку, но Барселона пошла еще дальше. Как информирует AS, у немца забрали игровой номер. В списке игроков номер отсутствует также у Иньиго Мартинеса, но это объясняется тем, что защитник завершает переход в Аль-Наср.

К слову, Барселона открыла дисциплинарное дело в отношении Марка-Андре тер Штегена.

