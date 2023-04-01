"Блаугранас" финансово имеют возможность оформить возвращение Месси, утверждает журналистка Вероника Брунати в твиттере.

Барселона официально подтвердила намерение вернуть Месси – клуб готовится к трансферу

Годовая зарплата Лео в случае перехода в Барселону составит около 10 млн евро. К этой сумме еще стоит добавить переменную сумму от спонсорских соглашений. Таким образом, аргентинец сможет зарабатывать не меньше, чем в ПСЖ.

Напомним, Месси покинул Барселону летом 2021-го, поскольку клуб не сумел вписать его зарплату в рамки финансового фэйр-плей Ла Лиги. Четырехкратный победитель ЛЧ и чемпион мира-2022 подписал контракт с ПСЖ, который завершается 30 июня. Еще несколько месяцев назад пролонгация соглашения считалась формальностью, но сейчас все идет к тому, что Месси продолжит карьеру в другом клубе.

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