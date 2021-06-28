Защитник Барселоны Фирпо Хуниор может стать вторым игроком каталонцев, который покинет клуб в текущее трансферное окно.

Фирпо может покинуть Барселону вслед за Тодибо, сообщает Sport.es. Защитник каталонцев имеет перебраться в Лидс в ближайшие 2 суток.

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Известна и потенциальная сумма трансфера – клуб АПЛ выплатит 15 млн евро за испанского латераля, которого также сватали в Милан. Отмечается, что Хуниор убедил атакующий стиль "павлинов", а также то, что он может стать игроком основы.

К слову, Фирпо в прошлом сезоне сыграл всего 18 матчей в составе Барселоны, записав в свой актив гол и ассист.

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