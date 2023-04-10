"Блаугранас" надеется сберечь свои кадры. Как сообщает Diario Sport, ожидается, что на этой неделе Барселона продолжит соглашение с 20-летним защитником Алехандро Бальде, который в текущем сезоне завоевал место в основном составе.

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Испанец получил гарантии от руководства клуба, что на него по-прежнему будут рассчитывать как на игрока стартового состава. Новый контракт будет рассчитан до 2027 года. Барселона пропишет рекордные отступные в размере 1 млрд евро. Кроме того, Бальде заверили, что с регистрацией его контракта в Ла Лиге не возникнет проблем, поскольку клуб намерен зарегистрировать контракты нынешних игроков, и только после этого начинать трансферы.

Текущий контракт защитника с Барселоной рассчитан до 2024 года. Алехандро Бальде сыграл в этом сезоне в Ла Лиге в 23 матчах. В его активе пять результативных передач.

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