Каталонцы активно работают над тем, чтобы удержать свои лучшие кадры. Недавно Барселона продлила соглашение с главным тренером команды Хави, а также с полузащитником Френки де Йонгом. На очереди подписание нового контракта с юным форвардом Ламином Ямалом.

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Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы предложили 16-летнему футболисту соглашение до 2026 года. Учитывая возраст Ямала, процедура подписания пройдет без участия СМИ. Барселона договорилась с представителями форварда, что когда ему исполнится 18 лет он заключит новый контракт, который будет действовать до 2030 года.

Напомним, что Ламин Ямал стал самым молодым дебютантом Барселоны, сыграв свой первый матч в возрасте 15 лет и 290 дней. В текущем сезоне форвард появлялся на поле в девяти матчах. В его активе две результативные передачи.

Ямал стал героем матча против Севильи. Именно после его прострела Серхио Рамос отправил мяч в свои ворота. Этот гол стал единственным во встрече и принес победу Барселоне.

К слову, ранее пресса сообщала, что Манчестер Сити намеревался привлечь Ямала в свою команду.

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