Барселона продлит контракт с Альбой после поединков против Лиона

Барселона настроена сохранить в команде левого защитника Жорди Альбу. Каталонцы предложат фулбеку новый 5-летний контракт.

Подписание нового контракта с Жорди Альбой – приоритетная задача менеджмента Барселоны на ближайшие несколько недель. 29-летний защитник получит предложение продлить соглашение на 5 лет, сообщает Sport.es.

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Руководство "блаугранас" настроено сохранить опытного защитника в команде. Скорее всего, о новом контракте Альбы будет официально объявлено после поединков 1/8 финала Лиги чемпионов против Лиона, которые пройдут 19 февраля и 13 марта.

К слову, недавно сообщалось о разногласиях между Альбой и Барселоной относительно зарплаты игрока.

Жорди Альба выступает за Барселону с 2012 года, перейдя из Валенсии. Действующее соглашение испанца рассчитано до лета 2020 года. В услугах защитника был заинтересован туринский Ювентус.