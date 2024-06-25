Маркес продолжит возглавлять Барселону Б, информирует официальный сайт "блаугранас". Стороны достигли соглашения и продлили контракт до лета 2025 года.

Барселона определилась с планом "Б", если не удастся подписать звезду сборной Испании

За два предыдущих года вторая команда Барселоны достигла существенных успехов под руководством мексиканца: она "воспитала" нескольких игроков для первой команды и продемонстрировала конкурентоспособность, заняв третье место из 20 команд в своей группе Примеры Федерасьон, третьего дивизиона. Это – серьёзное достижение, учитывая, что средний возраст игроков Барсы Б составлял в среднем чуть более 19 лет. Она являлась самой молодой командой в своем чемпионате.

За два сезона во главе Барселоны Б Маркес провёл 82 матча на посту главного тренера. Он одержал 40 побед и потерпел 21 поражение при 21 ничьей.

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