Барселона активно работает над тем, чтобы сохранить своих звезд, а также талантов, которые вышли из академии клуба. "Блаугранас" в своих соцсетях объявили о пролонгации соглашения с защитником Алехандро Бальде.

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Новый контракт с игроком рассчитан до конца 2028 года. В соглашении предусмотрена клаусула в размере 1 млрд евро. 19-летний защитник – воспитанник Барселоны. За первую команду он играет с 2022 года. Всего за "блаугранас" Бальде провел 56 матчей, в которых забил один гол и отдал семь результативных передач.

Напомним, что Алехандро вместе с Серхи Роберто вляпались в скандал из-за видеообращения к россиянам, в котором они поблагодарили террористов за "поддержку".

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