Барселона активировала опцию пролонгации сотрудничества с Мингесой, информирует официальный сайт каталонцев.

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Новое соглашение защитника рассчитано до лета 2023-го. В контракте стороны обновили сумму отступных. Чтобы беспрепятственно приобрести испанца, покупателю придется выложить 100 млн евро.

К слову, Оскар Мингеса находится в структуре "блаугранас" с 2014-го, но только в этом году стал неотъемлемой частью команды Рональда Кумана, проведя в сезоне 36 встреч во всех турнирах (2 гола и 3 ассиста).

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