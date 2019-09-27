toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ШАХТЕР - ВОРСКЛА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Барселона продлила контракт с нападающим Пересом

16:36 25 Читати українською
Барселона продлила контракт с нападающим Пересом
Карлес Перес / Фото ФК Барселона

Форвард Барселоны Карлес Перес продолжит защищать цвета "блаугранас".

Карлес Перес оставил свою подпись под новым контрактом с Барселоной, сообщает официальный сайт клуба.

Хави уже определился со своим первым звездным трансфером, если возглавит Барселону

Новое соглашение между каталонским грандом и 21-летним нападающим рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне чемпионата Испании Перес провел 5 матчей, в которых сумел отличиться голом и двумя ассистами.

После 6-ти туров Ла Лиги Барселона находится на 6-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 10 очков.

Відмовив Реалу та вже став рекордсменом Барселони: історія Ансу Фаті – наступника Мессі на Камп Ноу

blog_ava
"Русский мир" во всей красе: в сети появилась фотография старого стадиона Шахтера – от Лиги чемпионов до апокалипсиса
13:33
847
Теги
Испания Карлес Перес Карлес Перес Барселона Барселона
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
41
мин
Шахтер
19:00
Ворскла
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук