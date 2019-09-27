Барселона продлила контракт с нападающим Пересом

Форвард Барселоны Карлес Перес продолжит защищать цвета "блаугранас".

Карлес Перес оставил свою подпись под новым контрактом с Барселоной, сообщает официальный сайт клуба.

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Новое соглашение между каталонским грандом и 21-летним нападающим рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне чемпионата Испании Перес провел 5 матчей, в которых сумел отличиться голом и двумя ассистами.

После 6-ти туров Ла Лиги Барселона находится на 6-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 10 очков.

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