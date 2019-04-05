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Барселона продлила контракт с 16-летним талантом – клаусула игрока поражает

10:22 114 Читати українською
Барселона продлила контракт с 16-летним талантом – клаусула игрока поражает
Мориба Курума / Фото Barcablog

Хавбек Барселоны Мориба Курума продолжит защищать цвета каталонского клуба.

Юный хавбек Барселоны Мориба Курума продлил контракт с каталонцами до лета 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.

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В соглашении шокирующим пунктом является сумма отступных за 16-летнего игрока, она составляет 100 млн евро.

Мориба выступает в структуре каталонского клуба с 2010 года и сейчас играет в юношеской команде Барсы с более взрослыми одноклубниками. В текущем сезоне хавбек получил опыт выступлений в Юношеской Лиге УЕФА, где уже успел отметиться голом.

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Теги
Барселона Барселона Испания Мориба Курума Мориба Курума
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