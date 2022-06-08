Брюгге на своем официальном сайте объявил о переходе Феррана Жутглы из Барселоны. Контракт рассчитан на четыре сезона.

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По неофициальной информации, действующие чемпионы Бельгии заплатили за 23-летнего испанца 5 миллионов евро. Жутгла с одинаковым успехом может сыграть в центре и на обоих флангах атаки. В сезоне 2021/22 забил 19 голов в 32 матчах за Барселону Б.

К слову, Барселоне этот футболист добрался бесплатно. Лишь прошлым летом Ферран перебрался на Камп Ноу из другого каталонского клуба – Эспаньола.

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