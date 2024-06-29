Барселона официально подтвердила переход американского защитника Сержиньо Деста в ПСВ.

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Прошлый сезон американец провел в ПСВ на правах аренды. Ранее у нидерландцев была возможность приобрести игрока за 10 миллионов евро, поскольку в соглашении между клубами был пункт о выкупе игрока. Но в результате Дест переходит бесплатно. Контракт Сержиньо с ПСВ рассчитан на четыре года. Также "кулес" сохранили за собой долю от перепродажи игрока в будущем.

К слову, прошлом сезоне за ПСВ Дест сыграл 37 матчей, забил 2 гола и отдал 7 ассистов. Стоит отметить, что Дест – первый американский футболист в истории Барселоны.

Acuerdo con el PSV Eindhoven para el traspaso de ??????̃? ???? — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 29, 2024

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