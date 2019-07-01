Барселона продала Дениса Суареса в Сельту

Полузащитник Барселоны Денис Суарес перешел в Сельту.

Сельта на своем официальном сайте объявила о подписании полузащитника Дениса Суареса. Контракт рассчитан на 4 года. По неофициальной информации, клуб из Виго заплатил 12,9 млн евро. В новой команде хавбек будет играть под 6-м номером.

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Футболист является воспитанником академии галисийцев, после чего перешел сначала в Манчестер Сити, а затем в Барселону, где сначала выступал за резервную команду. Вторую половину сезона 2018/19 на правах аренды провел в составе лондонского Арсенала, с которым дошел до финала Лиги Европы, где уступил Челси (1:4).

Сельта по итогам прошлого сезона не смогла пробиться в еврокубки.

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