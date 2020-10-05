Вице-президент по финансам клуба Жорди Мойкс подвел итоги сезона 2019/20, информирует AS.

Барселона сохраняет шанс подписать Депая – соперник сборной Украины уже договорился с каталонцами

Барселона едва ли не больше среди всех европейских грандов пострадала от коронавирусного кризиса. Вместо ожидаемых 1,047 млрд доходов "блаугранас" получили 855 млн. Чистые убытки с марта 2020-му составили 97 млн евро. Таким образом, общий долг клуба вырос до немалых 488 млн.

Барселона готовится к ухудшению ситуации, ведь фанаты нескоро вернутся на трибуны в полном объеме. Вероятно, игрокам каталонцев снова придется жертвовать зарплатой – руководство клуба уже попросило о сокращении на 30%.

Барселона витратила на трансфери 1 мільярд євро, але провалилась – як почалась війна всіх проти всіх