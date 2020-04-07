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Барселона присоединилась к погоне за талантом Реала

7 апреля 22:46 67 Читати українською
Барселона присоединилась к погоне за талантом Реала
Сезар Хелаберт / фото из открытых источников

Атакующий полузащитник Реала Сезар Хелаберт стал трансферной целью для европейских топ-клубов.

Барселона решительно настроена побороться за право подписать 19-летнего испанца, сообщает AS.

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Правда, у каталонцев есть серьезные конкуренты – на талантливого хавбека также охотятся Манчестер Юнайтед, лондонский Арсенал, дортмундская Боруссия и Лион. Такой ажиотаж вызван тем, что игрок до сих пор не подписал новый контракт с Реалом, а действующее соглашение рассчитано только до лета 2021-го.

Добавим, что Барселона пыталась подписать Хелаберта еще в 2015 году, когда тот еще был в системе Эркулеса, но игрок выбрал Реал. В текущем сезоне Сезар провел 13 матчей и забил один гол за Реал Кастилью, которая выступает в Сегунде Б.

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