Барселона присматривается к звездному португальцу из Милана

Испанская Барселона готовится к смене поколений и уже подыскивает альтернативу своим действующим лидерам.

В список потенциальных новичков каталонского гранда попал форвард Милана и молодежной сборной Португалии Рафаэль Леау, информирует A Bola.

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Каталонцы заметили талантливого игрока еще когда тот выступал за молодежку лиссабонского Спортинга, а затем следили за ним в Лилле.

Сообщается, что Барселона также интересуется другими молодыми нападающими: Дониеллом Маленом из ПСВ, Виктором Осимхеном из Лилля и Лаутаро Мартинесом из Интера.

Напомним, Рафаэль Леау перешел в Милан летом 2019-го года из Лилля. "Россонери" заплатили за переход 20-летнего футболиста 30 млн евро.

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