Клубы близки к тому, чтобы согласовать трансфер Эмерсона за 30 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо со ссылкой на Габриэля Санса.

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Ранее появилась информация, что Тоттенхэм предлагал за 22-летнего бразильца 20 миллионов и права на Сержа Орье, но Барселону категорически не устроил такой сценарий. Теперь каталонцы получат исключительно деньги.

Напомним, Эмерсон перебрался в Барселону зимой 2019-го, но сразу же отправился в аренду в Бетис, где выступал до конца прошлого сезона. В нынешней кампании правый защитник уже трижды выходил на поле в матчах Ла Лиги – это вообще весь опыт игры бразильца за "сине-гранатовых".

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