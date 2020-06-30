Барселона приняла неожиданное решение относительно будущего Сетьена

Сага вокруг дальнейшего пребывания на посту главного тренера каталонского клуба набирает обороты.

Руководство Барселоны провело экстренную встречу с главным тренером клуба Кике Сетьеном, сообщает AS со ссылкой на RAC1.

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Дом 61-летнего специалиста посетили президент каталонского клуба Хосеп-Мария Бартомеу, а также Эрик Абидаль, Оскар Грау и Хавьер Бордас. Цель встречи – обсудить ситуацию, возникшую в каталонском клубе.

После разговора боссы клуба выразили полную поддержку специалисту и встреча завершилась "братскими объятиями". Как следствие, руководство клуба не собирается увольнять Сетьена как минимум до окончания текущего сезона.

Напомним, после окончания матча 32-го тура чемпионата Испании против Сельты (2:2) между игроками Барселоны и Сетьеном произошел конфликт. Футболисты упрекали тренера в неправильных тактических решениях, а также выразили несогласие с методами его работы.

К слову, Барселона после 32-х туров набрала 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. От лидера первенства – Реала – "блаугранас" отстают на 2 пункта.

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