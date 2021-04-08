Усман Дембеле получит предложение от Барсы продолжить сотрудничество до 2025 года с ежегодным увеличением зарплаты, сообщает Diario Sport.

Дембеле стал самой большой дилеммой Барселоны – в клубе не знают, что делать с французом

Каталонцы надеются на быстрый ответ, ведь в случае отказа, "блаугранас" уже летом выставят француза на трансфер. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2022-го. Усман хотел бы остаться в Барселоне, но его окружение уверено, что это плохая идея.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Дембеле сыграл в 23-х матчах, в которых отметился 5-ю голами. В 2017-м Барса заплатила за Усмана Боруссии Д 135 млн евро.

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