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Барселона придумала хитрый план приобретения Лаутаро – Интер категоричен

09:25 146 Читати українською
Барселона придумала хитрый план приобретения Лаутаро – Интер категоричен
Лаутаро Мартинес на фоне Луиса Суареса

Аргентинский форвард Интера Лаутаро Мартинес имеет все шансы остаться в Серии А.

Барселона отчаянно пытается подписать Лаутаро. Каталонцы попробовали включить в соглашение с Интером нескольких своих игроков. Конечно, речь не о Месси, поэтому "нерадзурри" отказались – Семеду, Фирпо и Ракитич не входят в планы Антонио Конте.

Интер не хочет продавать 22-летнюю звезду и категорически отказывается сбивать цену. Единственный выход для Барсы – выплатить клаусулу в размере 111 миллионов евро, прописанную в контракте Лаутаро, информирует известный журналист Никого Скира.

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Аргентинцу в Каталонии предложили зарплату в размере 10 млн евро годовых, однако главная задача Барселоны – договориться с Интером. Иначе придется искать новый вариант на замену Суаресу.

Напомним, что Лаутаро Мартинес выступает за Интер с 2018-го. В текущем сезоне до вмешательства коронавируса он забил 11 голов в Серии А и прекрасно раскрылся в системе Конте.

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