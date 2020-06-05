Барселона придумала хитрую схему для приобретения Лаутаро

Барселона продолжает искать пути для подписания форварда Интера Лаутаро Мартинеса.

Барселона готова предложить 70 млн евро и Фирпо Хуниора в обмен на Лаутаро Мартинеса, сообщает Mundo Deportivo.

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По информации издания, Конте хотел бы видеть в своей команде талантливого латераля, который проигрывает конкуренцию более звездному Жорди Альбе. Барселона оценивает Хуниора в 41 млн евро – именно этой суммы не хватает каталонцам для выплаты клаусулы за аргентинского форварда.

К слову, Хуниор провел 17 поединков в составе Барселоны в текущем сезоне, записав в свой актив гол и ассист.

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