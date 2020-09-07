Каталонская Барселона на своем официальном сайте опубликовала фотографии резервного комплекта игровой формы на сезон-2020/21.

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Экипировка выполнена в розовом цвете с бирюзовыми и черными вставками – разработчиков вдохновляли рассветы и морские пейзажи.

Интересно, что участие в презентации новой экипировки взял и аргентинский форвард Лионель Месси, который последние недели держал футбольных болельщиков в заложниках своего решения об уходе из клуба. На днях он все-таки решил остаться в команде еще на один сезон.

К слову, техническим спонсором каталонцев является американская фирма Nike.

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