"Как нападающий я хочу забивать голы, чтобы помогать команде, это лучшее решение. Это новый вызов для меня. В футболе всегда нужно быть голодным, и я такой. Всегда хочу забивать и всегда хочу побеждать. Хочу творить здесь историю.

Барселона окончательно оформила трансфер Левандовски и рассекретила сумму компенсации

Мне нравится быть частью команды. Я просто хочу сыграть в следующем матче. Все, что произошло за последние несколько дней, было невероятным. Я уже смог поучаствовать в некоторых тренировках.

Очень рад быть здесь. Добраться сюда было непросто, но я наконец-то прибыл. Это восхитительно. Вчера я наблюдал за победой команды и увидел, что это коллектив с большим потенциалом и отличным качеством", – сказал Левандовски.

Лєвандовскі переплутав себе з Роналду та нацькував на Баварію свою "піранью" – одержимість Барсою зіпсувала імідж