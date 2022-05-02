Барселона прервала провальную серию на Камп Ноу – видеообзор матча против Мальорки – 2:1
09:41 - Читати українською
Барселона обыграла Мальорку (2:1) в рамках 35-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
25’ Мемфис Депай
54’ Серхио Бускетс
Антонио Раильо 79’
25’ Мемфис Депай
54’ Серхио Бускетс
79’ Антонио Раильо
Каталонцы после трех подряд поражений на своем поле (одно из них было в рамках Лиги Европы) поставили под угрозу второе место в турнирной таблице.
Барселона удержала победу над Мальоркой – каталонцы прервали серию домашних поражений и вышли на вторую позицию
Хави пообещал изменить ситуацию и сразу же принялся за выполнение этой задачи. Пусть счет против скромной Мальорки не вводит в заблуждение. Барселона имела достаточно моментов, рефери даже отменил еще два гола каталонцев, из-за офсайдов.
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