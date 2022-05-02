Барселона обыграла Мальорку (2:1) в рамках 35-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Каталонцы после трех подряд поражений на своем поле (одно из них было в рамках Лиги Европы) поставили под угрозу второе место в турнирной таблице.

Барселона удержала победу над Мальоркой – каталонцы прервали серию домашних поражений и вышли на вторую позицию

Хави пообещал изменить ситуацию и сразу же принялся за выполнение этой задачи. Пусть счет против скромной Мальорки не вводит в заблуждение. Барселона имела достаточно моментов, рефери даже отменил еще два гола каталонцев, из-за офсайдов.