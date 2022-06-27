Презентация новой экипировки опубликована в соцсетях и на сайте "кулес".

Де Йонг в шаге от перехода в Манчестер Юнайтед – Барселона сорвет куш

Комплект выполнен в золотом, а названия спонсоров и эмблема клуба темно-синие. Дизайнеры вдохновлялись важным юбилеем города – 30 лет назад Барселона принимала летние Олимпийские игры. Золото символизирует медали высшего сорта, также на форме есть карты районов города, в которых проходили соревнования.

Напомним, прошлый сезон Барселона завершила без единого выигранного трофея.

Inspired by Barcelona ’92. A kit for a golden age. pic.twitter.com/yzTOGpumsM — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 27, 2022

Тріумф мадридських королів, рух Барси в правильному напрямку й сумні тенденції – огляд першого сезону Ла Ліги без Мессі