Барселона представила золотую форму на следующий сезон – упоминание о важном юбилее города
13:21 - Читати українською
Барселона официально показала гостевой комплект формы на кампанию 2022/23.
Презентация новой экипировки опубликована в соцсетях и на сайте "кулес".
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Комплект выполнен в золотом, а названия спонсоров и эмблема клуба темно-синие. Дизайнеры вдохновлялись важным юбилеем города – 30 лет назад Барселона принимала летние Олимпийские игры. Золото символизирует медали высшего сорта, также на форме есть карты районов города, в которых проходили соревнования.
Напомним, прошлый сезон Барселона завершила без единого выигранного трофея.
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