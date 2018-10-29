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Барселона представила проект реконструкции Камп Ноу – невероятные масштабы

20 октября 14:21 465 Читати українською
Барселона представила проект реконструкции Камп Ноу – невероятные масштабы
Камп Ноу / фото из соцсетей

Легендарный стадион Барселоны Камп Ноу в ближайшие годы будет модернизирован. Каталонцы уже представили проект реконструкции арены.

Барселона в официальном твиттере клуба выложила видеоролик, в котором описывается процесс реконструкции стадиона Камп Ноу.

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Стоимость работ составит более 400 млн евро, а реконструкцию планируют завершить в 2021 году. Трибуны обновленного Камп Ноу будут полностью накрытыми, а сама арена будет способна вместить около 105 тысяч зрителей.

Камп Ноу был открыт в 1957 году. Стадион принимал поединки чемпионатов мира и Европы, финалы еврокубков и Олимпиады-1992.

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Теги
Видеоновости Испания Барселона Барселона Камп Ноу
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