Барселона представила новый комплект формы – яркий дизайн в цветах Каталонии

Барселона вместе со своим техническим спонсором подготовила особый комплект формы к 120-летнему юбилею клуба.

Видеопрезентация новой экипировки была опубликована на официальном сайте Барселоны.

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Новый комплект выполнен в желтом цвете с диагональными красными линиями, которые напоминают царапины. Это уже четвертая форма текущего сезона для действующих чемпионов Испании, которые 29 ноября будут отмечать свое 120-летие. По этому случаю Барселона хотела еще раз напомнить о своей связи с родным регионом, его культурой и главными ценностями.

Добавим, что техническим партнером "блаугранас" является американская компания Nike.

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