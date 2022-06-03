Каталонский клуб готовится к сезону 2022/23 не только на трансферном рынке.

Барселона в социальных сетях опубликовала фото новой экипировки на грядущий сезон, которая выполнена в традиционных цветах клуба.

Арсенал представил форму на новый сезон

Форма вдохновлена ​​30-летием со дня проведения Летних Олимпийских игр 1992 года и показывает тогдашний дух города Барселона. Отдельные графические элементы напоминают те, что использовались на плакатах Олимпиады.

Заметим, спереди на груди впервые появилась надпись Spotify, нового главного спонсора "блаугранас", а сзади под номером – логотип UNHCR/ACNUR (Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев – прим .) в знак солидарности с беженцами. Экипировка полностью сделана из переработанного полиэстера.

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