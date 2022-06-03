Барселона представила новую форму с упоминаниями об Олимпийских играх и беженцах
Каталонский клуб готовится к сезону 2022/23 не только на трансферном рынке.
Барселона в социальных сетях опубликовала фото новой экипировки на грядущий сезон, которая выполнена в традиционных цветах клуба.
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Форма вдохновлена 30-летием со дня проведения Летних Олимпийских игр 1992 года и показывает тогдашний дух города Барселона. Отдельные графические элементы напоминают те, что использовались на плакатах Олимпиады.
Заметим, спереди на груди впервые появилась надпись Spotify, нового главного спонсора "блаугранас", а сзади под номером – логотип UNHCR/ACNUR (Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев – прим.) в знак солидарности с беженцами. Экипировка полностью сделана из переработанного полиэстера.
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