Серхи Бархуан приступил к своим обязанностям в должности тренера Барсы.

Президент Барселоны Жоан Лапорта представил команде исполняющего обязанности главного тренера "блаугранас" Серхи Бархуана.

Барселона уволила Кумана во время полета из Мадрида

49-летнего специалиста тепло встретили футболисты. Напомним, испанец заменил на должности наставника каталонцев Рональда Кумана, которого уволили после поражения от Райо Вальекано. До повышения Бархуан работал в должности главного тренера молодежи Барсы.

По информации СМИ, Барселона сейчас пытается с Аль-Саддом по приглашению Хави.

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