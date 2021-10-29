Барселона представила нового тренера игрокам
07:30 - Читати українською
Серхи Бархуан приступил к своим обязанностям в должности тренера Барсы.
Президент Барселоны Жоан Лапорта представил команде исполняющего обязанности главного тренера "блаугранас" Серхи Бархуана.
Барселона уволила Кумана во время полета из Мадрида
49-летнего специалиста тепло встретили футболисты. Напомним, испанец заменил на должности наставника каталонцев Рональда Кумана, которого уволили после поражения от Райо Вальекано. До повышения Бархуан работал в должности главного тренера молодежи Барсы.
По информации СМИ, Барселона сейчас пытается с Аль-Саддом по приглашению Хави.
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