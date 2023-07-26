Барселона в сезоне 2023/24 будет играть в оригинальном комплекте.

"Блаугранас" обнародовали гостевую экипировку на новую кампанию. Форма имеет необычный дизайн, который поклонники Барселоны не видели 44 года.

Манчестер Юнайтед обнародовал новую выездную форму – изысканный стиль

Каталонцы и Nike решили, что выездная футболка будет иметь белый цвет. Комплект дополняется синими шортами и гетрами в красную и синюю полоску с надписью "BARÇA" и логотипом поставщика экипировки. Таким необычным дизайном Барселона хотела отдать дань эпохе Кройфа, который играл в белой футболке в 1978 году.

Для презентации новой формы были выбраны Бальде, Педри, Араухо и Серхи Роберто.